Elezioni europee, exit poll Francia: Le Pen primo partito col 23.2%, sconfitto Macron

Domenica 26 Maggio 2019, 20:12

. Rassemblement National diprimo partito con il 23,2% dei voti. Sconfitta per La Republique en Marche dial 21,9%. Questi i primi exit poll della società Ipsos per France 2. Sorpresa della lista Europe-Ecologie le Verts in Francia.Secondo le prime stime diffuse da France 2, i Verdi guidati da Yannick Jadot sono il terzo partito alle Europee, con il 12,8% dei voti, scavalcando la destra dei Republicains dati all'8,3%. Socialisti e France Insoumise di Melenchon a pari merito con il 6,7%, entrambi oltre la soglia di sbarramento del 5%.Se questi primi dati venissero confermati, l'Rn di cui è capolista Jourdan Bardella avrebbe al Parlamento europeo tra i 22 ed i 26 seggi, la lista Reinassance che fa capo a Nathalie Loiseau tra i 20 ed i 24, mentre i Verdi tra 11 e 14.