Crisi di governo, Giuseppe Conte cerca la fiducia in Senato: maggioranza in bilico

Giuseppe Conte si gioca il tutto per tutto. Il presidente del Consiglio, dopo aver raggiunto la maggioranza assoluta nel voto di ieri alla Camera dei Deputati, cerca oggi, 19 gennaio, la fiducia anche al Senato della Repubblica. Qui la situazione è più difficile per il Premier in quanto, senza i voti dei senatori di Italia Viva, i numeri della maggioranza sono in bilico. La maggioranza assoluta dei voti è a quota 161, più probabile - secondo le ultime indiscrezioni - che Conte riesca ad ottenere una maggioranza semplice, intorno a 155-156 voti, che gli permetterebe di avere la fiducia ma che renderebbe difficile la vita del govereno in Senato e specialmente nelle commissioni, dove l'esecutivo guidato da Conte potrebbe non avere i numeri necessari per mandare avanti i provvidimenti. Il voto finale è comunque previsto in serata. Dopo il discorso del Premier inizierà il dibattito, poi arriverà il momento della replica e successivamente delle dichiarazioni di voto. C'è attesa soprattutto per l'intervento di Matteo Renzi, specialmente dopo il discorso molto duro del Premier ieri alla Camera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 09:38

