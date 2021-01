Matteo Salvini e Giorgia Meloni chiedono un colloquio al Presidente della Repubblica dopo il voto di fiducia in Senato. Il leader della Lega ha detto al Tg1: «Ci rivolgeremo a Mattarella: c'è un governo che non ha la maggioranza al Senato e sta in piedi con chi cambia casacca». Sulla stessa linea anche la Meloni, intervenuta a Rete 4: «Rispetto alle premesse e alle speranze di Conte e Casalino le cose non sono andate come speravano: sentivo parlare di decine di responsabili ma al netto di casi singoli, dall'altra parte ce ne sono di più, il centrodestra ha mantenuto la sua compattezza e non era scontato. Ho parlato con Salvini, parlerò con Berlusconi. Ora dobbiamo chiedere un colloquio con il Colle».

Meloni: «Adesso bisogna votare»

«Votare è necessario perchè è l'ultima possibilità che l'Italia ha per rialzarsi, avendo un governo che ha un'idea chiara, che vuole andare tutto da una parte, con le idee chiare». Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Rete 4. «Escludo governi di unità nazionale o larghe intese. Un governo a guida centrodestra lo proponemmo nel 2018, non è il mio piano A. Se desse l'incarico a Salvini che dovremmo fare? Ma preferisco le elezioni, ora non so se abbiamo i numeri».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA