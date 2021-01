De Magistris scende in campo in Calabria: «Mi candido a presidente della Regione»

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, ex magistrato in Calabria, si candiderà a governatore della Regione proprio in Calabria. In vista delle elezioni regionali in seguito alla tragica scomparsa della presidente Jole Santelli, De Magistris ha annunciato ufficialmente la sua candidatura: il voto è previsto per il prossimo 11 aprile. Il sindaco di Napoli si trova attualmente proprio in Calabria e nell'arco della giornata di oggi sarà a Cosenza e Rende per una serie di incontri politici in vista dell'avvio della campagna elettorale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA