​Rossella uccisa a Roma, sabato i funerali. L'ex compagno Adil Harrati non risponde alle domande del gip e resta in carcere

Resta in carcere Adil Harrati, il 45enne di origini marocchine accusato del femminicidio di Rossella Nappini, l'infermiera 52enne uccisa a coltellate lunedì a Roma nell'androne del palazzo in cui viveva assieme ai due figli e all'anziana madre. Il gip della Capitale, al termine dell'udienza a Regina Coeli e sciogliendo la riserva, ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

I funerali sabato nella cappella di San Filippo Neri

«I funerali di Rossella si terranno sabato 9 settembre alle ore 11,30 nella cappella del San Filippo Neri». Lo annuncia con un post su Facebook Monica Nappini, la sorella della donna di 52 anni uccisa a coltellate lunedì scorso a Roma. Per l'omicidio è in carcere il 45enne di origini marocchine Adil Harrati che oggi non ha risposto alle domande del gip durante l'interrogatorio di garanzia.

