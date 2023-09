Accoltellata nell’androne di casa: arrestato l’ex compagno di Rossella

di Mario Landi

Dopo una serrata caccia al killer, da parte della polizia, il presunto assassino dell’infermiera uccisa a pugnalate è stato fermato. Gli investigatori della omicidi della squadra mobile lo hanno rintracciato in un’abitazione vicina al luogo del delitto. L’uomo finito in manette accusato di omicidio sarebbe, secondo la procura che coordina le indagini, Adil Harrati, un 45enne marocchino, ex compagno di Rosella Nappini. La donna, infermiera professionale di 52anni, è stata assassinata, con venti coltellate, sul pianerottolo della casa in via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale, dove viveva con la madre. La vittima, separata dal marito, aveva avuto due figli da quest’ultimo che però erano stati affidati all’ex coniuge che vive a Campagnano.

Ancora poco chiaro il movente del delitto, 78esimo femminicidio dell’anno. Secondo gli inquirenti, a una motivazione di tipo sentimentale, se ne affiancherebbe una economica. Infatti, vittima e assassino erano usciti insieme, dopo che l’uomo aveva aspettata in casa della madre, per andare a effettuare insieme un prelievo al bancomat. Per i testimoni, ascoltati tutta la notte dai poliziotti, il litigio, degenerato in omicidio sarebbe scoppiato tra i due proprio sulle scale. La madre della vittima, ha raccontato infatti che il 45enne si trovava in casa con loro prima dell’omicidio.

Oggi, davanti al giudice per le indagini preliminari verrà convalidato il fermo e si terrà l’interrogatorio di garanzia. «Questa volta non sono riuscita a salvarla» è stato lo sfogo di Monica Nappini, la sorella della vittima.

