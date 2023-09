Pesaro, partorisce all'ospedale ma non riconosce la figlia: la neonata ​sta bene e aspetta una famiglia

di Redazione web

Un parto come tanti e senza particolari compliazioni, nei giorni scorsi nel reparto di Ostetricia dell'ospedale San Salvatore di Pesaro: madre e figlia stanno bene. Ma c'è una particolarità: la madre si è rifiutata di riconoscere la figlia, l'ha affidata ai sanitari e se n'è andata. Una possibilità, con relativo diritto all'anonimato, che non ha nulla di illegale.

Il tribunale

A questo punto sarà compito del tribunale dei minori di Ancona e dei Sevizi Sociali del Comune di Pesaro trovare una famiglia affidataria per la neonata. In casi come questi, la dichiarazione di nascita spetta al medico o all’ostetrica, con l'annotazione "Nata da una donna che non consente di essere nominata”.

