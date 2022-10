Roberto Spada torna libero, festa choc a Ostia: «Accolto in piazza dai fuochi d'artificio»

Roberto Spada torna libero e l'uscita dal carcere è in grande stile. Il boss del clan sinti di Ostia, diventato famoso dopo una testata in diretta tv al giornalista Daniele Piervincenzi, è stato celebrato con fuochi d'artificio in piazza. Era detenuto nel carcere di Tolmezzo ed è stato «dimesso per espiazione della pena», anche se per lui sono in piedi altri procedimenti giudiziali, per i quali occorrerà attendere il giudizio della Cassazione.

Fuochi in piazza per il boss

Gli Spada sono stati riconosciuti come «clan di mafia» da una sentenza della Cassazione, ma Roberto Spada è adetto tornato a piede libero e domenica 2 ottobre, a piazza Gasparri a Ostia, sono stati esplosi i fuochi d’artificio in suo onore. Era stato arrestato il 9 novembre del 2017, proprio per l'aggressione al giornalista Rai Daniele Piervincenzi, che stava realizzando un servizio per il programma “Nemo-Nessuno Escluso”.

L’aggressione avvenne davanti alla palestra di boxe che gestiva l’esponente della famiglia sinti. Indagato per i reati di lesioni e violenza privata aggravati dai futili motivi e dal metodo mafioso, Spada è stato recluso nella sezione “alta sicurezza 3” del carcere di Tolmezzo, in provincia di Udine. Da venerdì è di nuovo un uomo libero.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Ottobre 2022, 15:18

