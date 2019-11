Testata all'inviato Rai, Roberto Spada condannato definitivamente a sei anni: riconosciuta l'aggravante mafiosa

«Questa non è una sentenza solo per me ma per tutti i cittadini di Ostia, spero sia un nuovo inizio», ha detto Daniele Pievincenzi, il giornalista che quel giorno fu aggredito con una testata da Roberto Spada a Ostia. Piervincenzi all'Adnkronos ha commentato la sentenza pronunciata dai giudici della V sezione penale della Cassazione che hanno dunque riconosciuto l'aggravante mafiosa. «Importante è proprio che sia stato riconosciuto il metodo mafioso», ha detto il giornalista, che per via di quella testata subì la frattura del setto nasale.

è stato condannato in via definitiva aper violenza privata e lesioni aggravate con il riconoscimento: Spada il 7 novembre 2017 aggredì la troupe della trasmissione Rai Nemo, colpendo con una testata il giornalistae picchiando anche il cameramanAlla lettura del verdetto in Cassazione anche la sindaca. Spada è tuttora in carcere e a settembre gli è stata inflitta lain un altro processo per vari reati, tra i quali l'associazione mafiosa con altri membri dellaalla quale appartiene e che ha ad Ostia il suo quartier generale.