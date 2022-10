Tiktoker sventa una rapina e viene picchiata in metro a Milano: «Le ho filmate, ma la polizia...»

Picchiata in metropolitana a Milano perché ha provato a sventare una rapina. La tiktoker Cristina Irrera racconta la sua esperienza tra le lacrime sul social, registrando un video subito dopo il pestaggio choc: «Ho visto delle ragazze inserire le mani nelle buste di un signore e ho urlato, loro sono venute verso di me e mi hanno aggredita», dice.

Il racconto

Cristina Irrera, 23 anni, è una ragazza che vive a Milano. Su TikTok conta più di 100mila follower e il suo video ci ha messo poco a diventare virale. «Mi hanno tirato dai capelli, mi brucia tantissimo. Inoltre mi hanno graffiata. Ma le ho filmate e ora le denuncerò», dice piangendo e con la voce rotta, subito dopo l'aggressione. «Nessuno ha visto quello che è successo, talmente era tanta la gente in metro», ha spiegato.

Il video riprende dopo il tentativo di denuncia alla polizia: «Mi hanno detto che anche in caso di denuncia, farebbero una notte di galera e queste poi sarebbero di nuovo in giro. Mi chiedo perché non si possa fare niente per queste persone», si domanda. «Perché se difendo una persona mi devo beccare le botte e non si può fare niente?». «Inoltre, dopo aver visto il video, la polizia mi ha detto che le conosceva e che agiscono da ben 4 anni...», ha denunciato la tiktoker.

«Milano città pericolosa»

Cristina Irrera si rivolge poi al sindaco di Milano Beppe Sala. «Questa città sta diventando pericolosissima», dice. «Vorrei poter dire che è la prima volta che mi capita, ma non è così», ha chiosato la tiktoker. Tantissimi i messaggi di supporto arrivati dagli utenti che hanno visto il video.

