Lo youtuber Dream rivela la sua identità e riceve commenti choc: «Sei brutto, rimettiti la maschera»

di Redazione web

Ha finalmente un volto lo youtuber Dream, che ha raccolto 30 milioni di followers, pur nascondendo la sua identità. Il giovane esperto di Youtube si è sempre nascosto dietro uno smile, cioè una maschera bianca a forma di sorriso; dopo aver raccolto tanti consensi nella rete, però, Dream ha deciso che era il momento di far vedere il suo vero volto. Il giovane è divenuto famoso negli anni per aver aperto un canale in cui postava solo video sul famoso videogioco, Minecraft.

Commesso del supermarket non arriva a fine mese, bambina gli fa un regalo inaspettato: il video commovente finisce su TikTok

La vera identità

«È strano parlare per la prima volta alla telecamera...Ciao, sono Clay, anche conosciuto come Dream» è stato il modo con cui lo youtuber si è presentato ai suoi seguaci ed in appena 12 ore il video ha superato 17 milioni di visualizzazioni, anche se come era prevedibile, tra milioni di seguaci non sono mancati hater e commenti negativi, tanto che l’hashtag #hesugly è diventato tra gli argomenti top in tendenza su Twitter. Molti utenti, infatti, hanno postato hashtag come “#È brutto” e “#Rimettiti la maschera, ma lo youtuber non si è curato dei commenti ed è andato avanti per la sua strada.

Spara al pitbull del vicino di casa e lo uccide: fermato grazie alle segnalazioni sui social

Il successo mondiale

Dream ha raggiunto una platea mondiale grazie a Minecraft, uno dei videogiochi più popolari da anni ed il suo canale, aperto nel 2014, è cresciuto in modo esponenziale fino a raggiungere picchi incredibili di visualizzazioni, con 115 milioni per singolo video. I suoi filmati, infatti, sono entrati per ben due volte anche nel Guiness dei Primati e lo scorso agosto ha ricevuto la certificazione per aver infranto due record: il maggior numero di iscritti a un canale YouTube per Minecraft e il maggior numero di visualizzazione per un video di Minecraft.

La decisione di rivelarsi

«Mi sono tolto la maschera per muovermi nel mondo» ha detto Clay sulla piattaforma, indicando il desiderio di fare altri tipi di video, con contenuti diversi. «Questo canale è la prova vivente che chiunque può fare qualsiasi cosa.»

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA