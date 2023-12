Papa Francesco a Piazza di Spagna per l'omaggio all'Immacolata: «Dio ci liberi dalla violenza contro le donne». L'abbraccio e i doni della folla

di Gabriele Crispo

Sorrisi, urla e gioia. Papa Francesco, dopo la preghiera silenziosa davanti all'icona della Salus Populi Romani, ha lasciando la basilica di Santa Maria Maggiore. Giunto a Piazza di Spagna per il tradizionale omaggio all'Immacolata è stato accolto da un bagno di folla. Un applauso scrosciante al suo arrivo in Piazza. Un boato di gioia, che ha coinvolto anche il Pontefice, apparso molto sorridente e felice. Tante le strette di mano e i doni ricevuti dalla folla, perfino dei biscotti e una crostata.

Al suo arrivo il Pontefice è stato accolto dal cardinale vicario Angelo De Donatis e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

La preghiera per la pace e contro i femminicidi

Papa Francesco, con indosso il cappotto bianco, ha preso la parola, rinnovando il suo messaggio di pace: «Il mondo cambia se i cuori cambiano», ha detto.

Poi, rivolge un pensiero particolare alle donne vittime della violenza degli uomini. «Oggi, Maria, abbiamo bisogno di te come donna - è la preghiera del Papa -, per affidarti tutte le donne che hanno sofferto violenza e quelle che ancora ne sono vittime, in questa città, in Italia e in ogni parte del mondo.

«Oggi, Madre santa, portiamo qui, sotto il tuo sguardo, tante madri che, come è successo a te, sono addolorate. Le madri che piangono i figli uccisi dalla guerra e dal terrorismo. Le madri che li vedono partire per viaggi di disperata speranza. E anche le madri che cercano di scioglierli dai lacci delle dipendenze, e quelle che li vegliano in una malattia lunga e dura». Con queste parole il Papa, che è apparso ancora raffreddato, si è spesso interrotto per tossire, prega la Madonna nel tradizionale omaggio all'Immacolata a Piazza di Spagna.

La visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore

Papa Francesco nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre ha fatto visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore per sostare in preghiera davanti all’immagine della “Salus Populi Romani” e omaggiarla con la Rosa d’oro. Bergoglio, sulla sedia a rotelle, rimane per alcuni minuti in raccoglimento davanti alla Salus Populi Romani.

