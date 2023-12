Il Papa non legge all'udienza: «Sto molto meglio ma fatico se parlo troppo»

Papa Francesco è arrivato camminando e senza l'uso della carrozzina per l'udienza generale in Vaticano ed è stato accolto da un forte applauso da parte dei tanti fedeli. Il Pontefice però ha chiesto a un suo assistente di leggere per lui. «Buongiorno a tutti - ha detto - anche oggi chiederò aiuto a mons. Ciampanelli. Sto molto meglio, ma fatico se parlo troppo», ha spiegato.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Dicembre 2023, 17:44

