Papa Francesco ancora ammalato. Non sarà a Dubai per la 28esima per la Conferenza delle Parti per la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Il Pontefice, questa mattina, prima della catechesi per l'udienza generale è tornato sulle sue condizioni di salute: «Cari fratelli e sorelle io ancora non sto bene con questa "gripe" (influenza in spagnolo) e la voce non va tanto». E non ha letto la catechesi.