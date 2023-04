Incidente in monopattino nella notte: gravissimo un uomo di 54 anni

di Redazione Web

Un uomo di 54 anni è in gravissime condizioni dopo un incidente avuto con un monopattino elettrico a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni - per le ferite riportate nella caduta - all'ospedale San Gerardo di Monza.

L'incidente è accaduto in via Tangenziale, un lungo rettilineo interrotto da rotonde, e ancora non è chiaro se l'uomo abbia perso il controllo del monopattino o siano coinvolti altri mezzi. È stato soccorso dagli operatori del 118 mentre le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Pioltello.

La dinamica

Tutto è accaduto poco prima di mezzanotte e mezza. La dinamica esatta di quanto sia accaduto, però, è ancora al vaglio dei militari, ma - secondo una prima ricostruzione - pare che non ci sia nessun altro veicolo coinvolto. Il 54enne, cittadino bengalese, avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo cadendo a terra e sbattendo violentemente la testa.

