Roma choc, torna a casa e trova la compagna di 37 anni morta sul divano: pensava stesse dormendo

È tornato a casa dopo lavoro, intorno alle 19.40 di martedì, e ha fatto la terribile scoperta: un uomo di 55 anni ha trovato la compagna, 37 anni, riversa senza vita sul divano nel loro appartamento di via Igino Giordani a Roma, quartiere Collatino. Sotto choc, ha chiamato i sanitari del 118 ma per la donna, di origine romena, non c'era più niente da fare.

Cosa è successo

Il 55enne è tornato a casa e si è diretto in soggiorno, dove ha trovato la compagna completamente vestita sul divano. Inizialmente pensava stesse dormendo, ma quando ha capito che era morta ha chiamato i soccorsi, in preda al panico. Nonostante l'intervento dei sanitari, non è rimasto altro che constatare il decesso. Sul posto è arrivata anche una volante: sul corpo della donna non sono stati riscontrati segni di violenza e, dagli accertamenti, sarebbe morta per un malore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 07:56

