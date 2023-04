Samuele Brognara morto a 16 anni in monopattino, la disperazione della mamma: «Mio figlio non c'è più». Post contro le auto: corrono troppo

di Redazione web

È morto quattro giorni prima di compiere 16 anni Samuele Brognara. Il giovane è rimasto vittima di un incidente in monopattino. La mamma, Mirela Gomoi, è ancora sotto choc. La notizia che gli ha cambiato la vita non avrà mai un perché. Adesso le resta il dolore. «Mio figlio, dove sei? Non c’è più – ha scritto sotto choc sulla sua pagina Facebook poche ore dopo la tragica notizia ricevuta – Sto male, sono disperata, ancora non me lo ha fatto vedere nessuno».

La donna, circa due anni fa, si era lamentata su Facebook per le macchine e i camion che sfrecciavano troppo veloci sotto casa. «Poi di giorno, ci sono i ragazzi che ritornano da scuola, pure mio figlio ha paura - scriveva - di tutte queste macchine e camion che corrono. Farò una segnalazione ai vigili che non ce la faccio più». E pochi giorni fa si è dovuta difendere da chi la criticava: «Bisogna andare piano in macchina», ha ribadito.

L'incidente: cosa è successo

L'incidente è avvenuto a Oppeano, nel Veronese. La vittima era di Zevio (Verona). Il ragazzo stava viaggiando in monopattino sulla strada che da Vallese porta a Oppeano quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da una vettura che procedeva nello stesso senso di marcia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il Suem 118.

Secondo l'Osservatorio Monopattino dell'Asaps, Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, cresce in Italia il numero delle vittime dei decessi sul veicolo di micromobilità elettrica, dopo l'incidente avvenuto nella notte in provincia di Verona. È la 27esima vittima a bordo di monopattini. Uno nel 2020, 12 nel 2021, 12 nel 2022 e 2 nel 2023.

Conducente negativo all'alcol test

