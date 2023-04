Trovato morto in casa con un morso di cane al collo, è mistero: «Forse un malore prima dell'aggressione»

di Redazione web

Tragedia a Salerno, in via Paolo Grisignano, a Torrione, dove un anziano è stato trovato morto in casa con delle ferite compatibili con un morso di cane all'altezza del collo.

Andrea Papi ucciso dall'orso, la dura risposta della fidanzata a Selvaggia Lucarelli: «Siete voi gli animali». Cosa è successo

Bambina di 4 anni sfigurata da un bulldog: la mamma prende a calci il cane e la salva. Alla piccola 40 punti di sutura sul viso

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, che aveva il volto sfigurato, sarebbe stato azzannato dal suo cane, un pastore tedesco. A chiamare i soccorsi, ieri sera, i figli, che hanno rinvenuto il cadavere dell'ottantenne al rientro a casa. Ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Non si esclude che, prima dell'aggressione da parte del cane, l'anziano sia stato colto da un malore. A fare chiarezza sulle cause del decesso sarà l'autopsia. In corso le indagini della polizia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Aprile 2023, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA