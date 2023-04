Monopattino truccato sfreccia a 60 all'ora: multa di 5.000 euro e sequestro del bolide

di Redazione Web

Sfrecciava a tutta velocità con il suo monopattino modificato e per questo motivo la polizia locale di La Spezia ha fatto scattare la maxi multa. Il proprietario aveva trasformato il veicolo elettrico a due ruote in un vero e proprio ciclomotore capace di sviluppare una velocità di oltre 60 chilometri orari.

Con il monopattino truccato a 60 all'ora

Il mezzo a due ruote, spiegano gli agenti in una nota, era stato trasformato in un ciclomotore in grado di sviluppare una velocità di oltre i 60 all'ora, «senza che il veicolo fosse munito della targa e del certificato di circolazione, così come l'utilizzatore era sprovvisto della necessaria patente di guida e guidava senza fare uso del casco protettivo».

Il veicolo, inoltre, «era anche scoperto della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, con gravi conseguenze in caso di incidente stradale».

Al conducente sono state elevate sanzioni per circa 5mila euro e il mezzo sequestrato per la successiva confisca. Dall'inizio dell'anno sono già una cinquantina i conducenti di monopattini e biciclette sanzionati per comportamenti pericolosi alla guida dice la polizia locale di La Spezia.

Tra le violazioni più ricorrenti ci sono il transito sui marciapiedi, il mancato rispetto dei semafori e della segnaletica verticale nonché l'inosservanza delle regole sulla precedenza nelle strade. Ai trasgressori sono state elevate sanzioni comprese tra 50 e 400 euro.

Matteo Salvini al lavoro

I troppi incidenti stradali e le violazioni al codice della strada da parte dei conducenti di monopattini, porta Matteo Salvini - ministro dell'Infrastrutture e Trasporti - a correre ai ripari. Per portare più sicurezza sulle strade, spiega Salvini, «stiamo lavorando ad un Nuovo Codice della Strada, puntando su educazione, prevenzione e sanzione». Sul fronte dei monopattini, Salvini insiste: «Insieme a un controllo sulla velocità, sono in corso approfondimenti sui temi del casco, dell'immatricolazione e della targa. La sicurezza viene prima del business».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 14:26

