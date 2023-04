Incidente in monopattino contro un'auto, morto un ragazzo di trent'anni

di Redazione Web

Incidente mortale nel comasco questa mattina. Un uomo di trent'anni che viaggiava su un monopattino elettrico è morto questa mattina poco prima delle 6 in un incidente stradale a Limido Comasco. In via Roma, lungo un tratto rettilineo di strada, l'uomo si è scontrato con una Opel Corsa. Trasportato all'ospedale di Tradate in codice rosso, è morto tre ore più tardi.

