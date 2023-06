Giulia Tramontano e Thiago, oggi i funerali. Lutto cittadino a Senago e Sant'Antimo, la sorella: «Saluto straziante»

di Redazione web

È il giorno del dolore per la famiglia di Giulia Tramontano e Thiago. Oggi a Sant'Antimo si celebrano i funerali della futura mamma 29enne, uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, e del bambino mai nato ma già amato da tutti con il nome scelto da Giulia. La cerimonia, per volere dei genitori e dei fratelli della giovane donna, si terranno in forma privata alle 15, nella chiesa di Santa Lucia.

Lutto cittadino

Nel comune alla periferia Nord di Napoli, di cui era originaria Giulia e dove vive la famiglia Tramontano, è stato indetto il lutto cittadino. Anche a Senago, dove la 29enne era andata a vivere e lavorare, oggi è una giornata di lutto e sono state sospese tutte le attività in programma, compreso il Palio dei quartieri. Una delegazione comunale composta dalla sindaca Magda Beretta, dal vicesindaco Saverio Cucinotta e dal presidente del Consiglio comunale Valerio Mantovani, presenzierà ai funerali a Sant'Antimo in rappresentanza dell'intera cittadinanza. «Mi ha telefonato la famiglia per comunicarcelo e farci sapere che avrebbero gradito la nostra presenza in un momento così doloroso», ha detto la sindaca.

Il messaggio della sorella Chiara

«Grazie a tutti dell'affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci.

Chiara Tramontano ha anche pubblicato sul suo profilo Instagram un collage di fotografie di famiglia. Tante immagini in cui è sempre presente la sorella Giulia, assieme a lei o con tutti i familiari, anche quando era piccola coi suoi genitori. In sottofondo «Senza 'e te», una canzone di Pino Daniele.

