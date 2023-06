Giulia Tramontano e Thiago, domani i funerali in forma privata: «Si chiede massima osservanza di questa volontà»

di Redazione web

I funerali di Giulia Tramontano si terranno domani, domenica 11 maggio, a Sant'Antimo. Il comune in provincia di Napoli si prepara a commemorare mamma e figlio «strappati all'amore dei propri cari» per mano di Alessandro Impagnatiello, arrestato per l'omicidio della compagna, al settimo mese di gravidanza. Nel manifesto funebre apparso per le strade, accanto alla foto sorridente della 29enne c'è anche il nome di Thiago, il bambino che sarebbe nato tra meno di due mesi e per il quale era già stato comprato il corredino.

Giulia Tramontano e Thiago, i funerali

I genitori di Giulia, Loredana e Franco, i fratelli Chiara e Mario, i parenti e gli amici si ritroveranno per la cerimonia nella parrocchia di Santa Lucia.

I funerali in forma privata

La scelta di celebrare i funerali in forma privata è stata comunicata venerdì sera dalla famiglia Tramontano, come si legge in un post pubblicato su Facebook dal sindaco del popoloso comune alla periferia Nord di Napoli. «Si chiede la massima osservanza di tale volontà ad ulteriore riprova della vicinanza e dell'affetto che l'intera comunità ha già sentitamente dimostrato».

