Giulia Tramontano, la mamma di Impagnatiello vittima delle illazioni da parte dei compaesani. Il suo appello al figlio: «Devi dire la verità»

Per la Procura di Milano Alessandro Impagnatiello ha agito da solo nell'omicidio di Giulia Tramontano, e anche se non è ancora del tutto chiara la dinamica di quello che è accaduto nell'appartamento di via Novella a Senago né dei passaggi successivi, la stessa Procura sostiene che il caso sia chiuso. Nessun ruolo - almeno allo stato dei fatti - da attribuire alla madre del barista 30enne, Sabrina Paulis, che è stata suo malgrado vittima delle illazioni da parte dei compaesani e delle supposizioni fatte sui social, come riporta il Corriere della Sera.

Sabrina Paulis, la madre di Alessandro Impagnatiello

La sera in cui Giulia Tramontano è stata uccisa, la 54enne Sabrina Paulis era a casa e controllava a più riprese il telefono in attesa che la giovane donna la contattasse.

Le apparizioni in tv

Prima della confessione di Impagnatiello, la madre era stata contattata da Chi l'ha visto? per rilasciare un appello, quando ancora si credeva che Giulia fosse semplicemente scomparsa. In quell'occasione, la donna - comprensibilmente in stato di agitazione - non aveva voluto rilasciare dichiarazioni, sostenendo fosse scontato che il suo desiderio fosse quello di riabbracciarla sana e salva.

Le sue prime parole pubbliche sono state quelle pronunciate a La Vita in diretta, all'indomani della confessione, nel giorno del ritrovamento del cadavere di Giulia. Al figlio ha dato del "mostro" e chiesto perdono «per aver fatto un figlio così». Poi gli ha rivolto un appello: «Devi dire la verità, perché lo meritiamo tutti».

Le telecamere

Ad alimentare i dubbi sul ruolo della donna sono state anche le dichiarazioni di un bar tabacchi vicino al luogo in cui è stato ritrovato il corpo di Giulia. Il commerciante ha dichiarato che Sabrina Paulis era andata insieme al figlio a chiedere informazioni sulla ragazza - ancora ufficialmente scomparsa, era il 29 maggio - e sulla eventuale presenza di telecamere all'esterno del locale.

