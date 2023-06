Giuia Tramontano accoltellata alle spalle. Le bugie di Alessandro Impagnatiello dopo la confessione: dal veleno alla benzina

Ha confessato l'omicidio di Giulia Tramontano e del bambino che portava in grembo, per la Procura che indaga sul femmincidio di Senago il caso è chiuso e per Alessandro Impagnatiello si prospetta l'ipotesi di un processo con rito immediato. Eppure sono ancora tante le bugie che il barista 30enne racconta agli inquirenti. Incongruenze che non trovano riscontro con le indagini e che potrebbero essere state architettate con lo scopo di evitare l'aggravante della premeditazione.

