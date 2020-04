Coronavirus in Lombardia, Gallera: «Abbiamo retto, nessuna regione avrebbe fatto altrettanto»

22 si fa un tamponamento a una persona, il 23 viene chiuso il pronto soccorso, sanificati i locali e riaperto in condivisione con la Regione Lombardia. Contestualmente vengono fatti i tamponi a tutto il personale e ai malati che avevano polmoniti interstiziali. Quindi, sono stati mappati subito i contagi tra il 23 e il 24

Nel momento in cui il governo sta assumendo una decisione, ha senso che io, sapendolo, la prenda quattro ora prima? Poi ci si accusa di non avere una sintonia istituzionale... Noi abbiamo condiviso passo passo con il governo qualunque tipo di decisione assunta

Il sistema sanitario lombardo è un grande sistema e ha dato dimostrazione di saper reggere. Abbiamo dimostrato di aver costruito un sistema forte che ha retto, nessun'altra regione sarebbe stata in grado di più che raddoppiare i posti letto in terapia intensiva. Il mix pubblico privato ha dimostrato di saper fare squadra nella maniera più totale

