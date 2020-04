Milano, la strage al Pio Albego Trivulzio: 27 morti in pochi giorni

Coronavirus, i dati di morti e contagi aggiornati: la diretta «Dal primo al 7 aprile al Pio Albergo Trivulzio a Milano sono deceduti 27 ospiti che presumibilmente prenotato contratto il Covid -19 »e 10 con altre patologie: lo ha resto noto la stessa struttura milanese, che ha oltre mille posti letto, in un comunicato in cui la direzione stabilita che a marzo non c'è stata alcuna « strage nascosta ».

«Il mese di aprile - sottolinea la nota - sta mostrando i primi segni dell'andata pandemica che ha investito osservato Paese e che era impossibile che risparmiasse le Rsa, dove sono state messe in campo tutte le misure di protezione dettate dalla legge e della buona pratica clinica ».Oms , Istituto superiore di sanità e Regione Lombardia) per quanto riguarda l'uso dei dispositivi di protezione individuale, così come sui tamponi rino-faringei, che sono già stati chiesti per tutti gli ospiti della struttura da quando Regione Lombardia e l'Agenzia di tutela della salute (Ats) hanno dato la possibilità di farlo ».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 20:39

