Yuri e Tris, padrone e cane sono senza un arto e cercano casa per vivere insieme: l'appello social

Entrambi hanno un arto in meno. Yuri, 29 anni, studente di Bologna in trasferta a Cesena e Tris, il cane adottato proprio perché privo di una zampa. Ed entrambi sono in cerca di una casa in affitto, compatibile con il budget mensile, 500 euro, e con le loro "difficoltà", racconta Il Resto del Carlino.

Tanta gioia di vivere

Yuri è nato con una malformazione alla gamba e all'età di 16 anni, insieme ai medici, sì è deciso per l'amputazione. Il 29enne, poi, ha praticato sport a livello agonistico, entrando nella squadra paralimpica di nuoto, pratica arrampicata, guida auto e moto, e come se non fosse già abbastanza per un giovane della sua età, ha due lauree nel cassetto, una in Scienze motorie, la Magistrale in Attività fisica adattata e sta conseguenza la terza in Ingegneria bioomedica a Cesena.

Annuncio social

E' per questo che sui social ha scritto un annuncio, per trovare una casa idonea: «Sono un tranquillo ragazzo senza gamba, alla peggio sentirete saltellare al piano di sotto la notte, quando vado in bagno, ma il resto del tempo sono tranquillo e lavoro mentre studio.

Ci riuscirà?

