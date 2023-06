Ragazzo di 28 anni trovato morto in auto: era scomparso da ieri. Mistero a Messina

di Redazione Web

Il corpo di un 28enne, la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai familiari, è stato trovato all'interno di una Smart di colore blu in un piccolo vallone di Zafferia, una frazione di Messina. L'auto sarebbe da un paio di giorni nel posto dove è stata trovata dopo una segnalazione di alcuni residenti.

Trovato morto in auto: era scomparso

Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Il decesso sarebbe avvenuto almeno da 24-48 ore, ma non ne sono state ancora accertate le cause. Al momento non è esclusa alcuna pista. Maggiori elementi utili alle indagini potranno arrivare dall'ispezione cadaverica che sarà eseguita dal medico legale e dalla successiva autopsia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Giugno 2023, 22:00

