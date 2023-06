Chef abruzzese rapito in Ecuador da un commando armato di mitra, il momento del sequestro ripreso dalle telecamere

Lo chef abruzzese Panfilo Colonico è stato rapito in Ecuador da un commando armato di mitra. Il momento del sequestro è stato ripreso dalle telecamere e le immagini, terribili, mostrano lo chef in balia di due rapitori armati di mitra e pistola che lo scortano fuori dal suo locale, minacciandolo.

Rapito lo chef Panfilo Colonico

L'italiano rapito in Ecuador è Panfilo Colonico, chef originario di Sulmona, in provincia dell'Aquila, che da poco più di due anni si era trasferito all'estero. Prima dell'Ecuador, Colonico era stato in Canada dove aveva aperto un'impresa di costruzioni.

Secondo i media ecuadoriani Colonico, noto anche col nome di Benny, aveva aperto nel 2020 il ristorante 'Il Sabore Miò nel quartiere Garzota nella città industriale di Guayaquyil. Il quotidiano El Universo riferisce che il rapimento è avvenuto ieri sera e che «la polizia ha attivato le ricerche dopo che è diventato virale un video diffuso via Twitter dalla giornalista Alina Manrique Cedeño in cui si osserva l'ingresso di uomini armati vestiti di nero entrare nello stabilimento per prelevare l'italiano che non oppone resistenza». Nelle immagini, oltre agli autori del sequestro, si vedono anche due persone, apparentemente poliziotti, che non intervengono, e anzi sembrano partecipare all'operazione come 'pali'.

Da parte sua il portale di notizie Primicias sostiene che Il nome dell'imprenditore italiano ha cominciato a circolare nelle cronache per vicende di carattere sentimentale con varie note presentatrici del mondo dello spettacolo.

