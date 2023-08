Incidente al Luna Park in Puglia, ragazzina di 14 anni vola via dalla giostra

di Redazione web

Una 14enne di Ferrara è sbalzata da una giostra in un piccolo luna park a San Pietro in Bevagna, a marina di Manduria in provincia di Taranto. La ragazzina ha sbattuto contro le strutture in metallo per poi cadere al suolo e perdere i sensi.

Sul posto, un medico fuori servizio che si trovava nei paraggi le ha praticato un massaggio cardiaco. Poi i sanitari del 118 l'hanno portata in ospedale.

I soccorsi

È arrivata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La giovane, è ricoverata nel reparto di neurochirurgia e ha riportato un trauma cranico commotivo, trauma toracico e trauma facciale.

Secondo le prime testimonianze raccolte dai carabinieri della compagnia di Manduria, la ragazza era sulla giostra Swing, attualmente sotto sequestro dal magistrato di turno. In compagnia del padre, all'improvviso è stata sbalzata fuori dall'abitacolo durante la parte più veloce del gioco. Seguono accertamenti.

