Terrore sulla giostra: il cavo si stacca, passeggeri intrappolati nella sfera d'acciaio e sbatutti contro una trave VIDEO

Il terrificante video di un incidente alle giostre è diventato virale su TikTok ricevendo decine di migliaia di visualizzazioni in poche ore. Nelle immagini si vede il cavo di un'attrazione cedere lasciando penzolare nel vuoto due persone chiuse all'interno della giostra, una specie di fionda gigante.

Il video è stato girato al Winter Wonderland di Hyde Park di Londra nella serata di mercoledì. Gli spettatori e coloro che si trovavano in fila aspettando il proprio turno sono rimasti sconvolti da quanto accaduto sotto ai loro occhi: due persone salgono all'interno di una sfera di metallo sospesa grazie a due cavi, ma una volta che la giostra si mette in movimento uno dei tiraggi viene meno, scatenando il panico. La capsula si è poi schiantata contro uno dei due tralicci laterali.

Il guasto tecnico

La coppia rimasta intrappolata è poi stata liberata senza l'intervento dei vigili del fuoco, che pure sono accorsi sul posto, senza riportare danni. Un portavoce del parco divertimenti ha dichiarato: «Possiamo confermare che il cavo elastico e la fune d'acciaio che sostiene la gondola Reverse Bungee in cui il pubblico si siede non si è spezzato o ha ceduto in alcun modo. Abbiamo ispezionato la giostra alle 7 di questa mattina ed è stato riscontrato che si era verificato un problema tecnico all'interno di una scatola ingranaggi sigillata che controlla il rilascio del cavo elastico e della fune d'acciaio».

