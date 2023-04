L'ascensore del palazzo precipita nel vuoto dal quinto piano: famiglia ferita

di Redazione web

Chi nei parchi giochi non ha mai provato quella sensazione di cadere nel vuoto per qualche metro, salvo poi sentirsi di nuovo al sicuro, quando la "giostra" frena all'improvviso. Ecco deve essere proprio quella la sensazione provata da una famiglia di Brindisi, che domenica mattina ha vissuto un'esperienza da brividi, ma senza allontanarsi da casa. E' bastato salire sull'ascensore del palazzo, scrive il Quotidiano di Puglia.

Incidente improvviso

Ieri mattina, infatti, intorno alle 11, in via Ofanto, nel quartiere Perrino di Brindisi, una coppia sposata, marito e moglie insieme ad una terza persona, ha messo piede in ascensore, per scendere al pian terreno, dal quinto piano dove vivono. Non è dato sapere se l'incidente si sia verificato subito dopo aver premuto il pulsante del piano, o appena i tre occupanti siano saliti.

Ma la famiglia brindisina ha sentito mancare il pavimento, precipitando per circa due piani, dal quinto al terzo piano, per circa 6 metri di altezza, quando l'ascensore si è bloccato all'improvviso. Feriti marito e moglie, per fortuna non in modo grave, con 10 e 15 giorni di prognosi.

Problemi al motore

Sembra che l'ascensore, già in passato, abbia avuto dei problemi al motore, ma la manutenzione spettava ai condomini, che lo scorso anno lo hanno sostituito, ma probabilmente c'era comunque un difetto di fabbrica, che avrebbe causato l'incidente, per fortuna senza gravi conseguenze.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia locale ed i vigili del fuoco di Brindisi hanno messo fuori servizio l'ascensore, mentre ci sarà un'indagine per appurare eventuali responsabilità sull'accaduto, che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 18:11

