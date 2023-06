Bloccati a testa in giù sulle montagne russe, l'incubo dopo il black out al parco divertimenti VIDEO

Bloccati a testa in giù sulle montagne russe. L'incubo di tutti gli avventori che decidono di passare una giornata al parco divertimenti. Stavolta è capitato a 11 turisti in Cina, precisamente al Nandaihe International Amusement Center di Qinhuangdao, nella provincia cinese di Hebei.

A roller coaster in Qinhuangdao suddenly lost power and many tourists were suspended upside down in the air on June 6.#China #Hebei #Qinhuangdao pic.twitter.com/lPtqk6RnD5