Precipita dalle montagne russe per recuperare il telefono caduto, 26enne grave in ospedale

Cade dalle montagne russe facendo un volo di 9 metri e ora rischia la vita. Shylah Rodden, 26 anni, è stata vittima di un brutto incidente durante una sagra, conosciuta come Royal Show, a Melbourne, in Australia. La giovane donna è precipitata dalle montagne russe riportando gravissime lesioni.

Shylah è stata soccorsa immediatamente e portata in ospedale dove oggi lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. Secondo quanto riferito dalla polizia, che ha fatto una prima ricostruzione dei fatti, la 26enne sarebbe scivolata dall'attrazione, chiamata The Rebel Coaster, mentre cercava di recuperare il cellulare che era caduto sui binari. I testimoni hanno raccontato di aver assistito al terrificante volo. Pochi secondi dopo si è sentito un tonfo e poi si è vista un'enorme pozza di sangue. La giostra è stata fermata immediatamente e i soccorsi sono arrivati tempestivamente sul posto per stabilizzare e poi trasferire in eliambulanza la giovane in ospedale.

A raccontare l'accaduto alla stampa locale è stato il padre: «Ovviamente non posso parlare con mia figlia. Rimarrà in coma per un bel po'», ha spiegato. La 26enne avrebbe riportato gravissime ferite, un grave trauma cranico, ma anche diverse fratture alle braccia, le gambe, la schiena, il collo: «Non c'è quasi niente che non sia rotto».

