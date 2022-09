Mamma incinta al settimo mese uccisa e abbandonata in un bosco, forse vittima di un rito sacrificale

Una giovane mamma, incinta del suo quarto figlio, è stata uccisa per un rito sacrificale. Il corpo macellato della 24enne Horrana Karolin di Mogi Guaco è stato trovato mercoledì dai passanti a Portal dos Lagos, nello stato di San Paolo in Brasile. La donna, che avrebbe aspettato il suo quarto figlio, è stata brutalmente uccisa per quello che si crede essere stato un rito sacrificale.

La 24enne, incinta di 7 mesi, è stata trovata con la pancia e lo stomaco squartati e con i genitali mutilati. Oltre ad uccidere lei non è riuscito a sopravvivere nemmeno il feto. La polizia sta cercando di indagare per capire cosa possa essere successo alla donna, ma non si esclude la possibilità che sia stata scelta come vittima di un macabro rituale. Il luogo in cui è stato trovato il cadavere mutilato di Karolin, completamente nudo, è circondato da chiese evangeliche, si trova in un'area boschiva e spesso verrebbe frequentato per fare riti secondo quanto riportato dalle autorità

Ad indentificare il corpo della donna è stato l'ex marito della 24enne, padre dei suoi figli. I primi sospetti sull'omicidio pare siano caduti sul nuovo compagno della donna, che potrebbe aver avuto un qualche ruolo nella sua morte. Sembra che da qualche tempo la giovane frequentasse strane persone, motivo per cui vecchi amici si erano anche allontanti da lei. Uno di loro ha spiegato che Horrana era una bravissima persona e una mamma affettuosa, ma da qualche tempo aveva iniziato a frequentare una banda poco raccomandabile. Sul suo corpo ora verrà effettuata un'autopsia per determinare come è morta e quale strumento è stato usato per squarciarle la pancia.

