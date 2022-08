Scivola dalle montagne russe e muore dopo un volo di 8 metri: «Nessuna irregolarità nel parco» FOTO

Scivola dalla seduta delle montagne russe e muore dopo un volo di 8 metri. Una donna di 57 anni è deceduta a causa di un drammatico incidente che si è verificato nel parco Klotti Wildlife and Leisure Park a Klotten, in Germania. La vittima era originaria di Sankt Wendel, nella regione tedesca del Saarland, è morta sul posto dopo che i soccorritori hanno tentato invano di rianimarla.

Leggi anche > Archie Battersbee è morto: addio al 12enne in coma da aprile. La mamma: «Ha lottato fino alla fine»

Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe scivolata mentre la carrozza in cui era seduta attraversava una curva prima di cadere fuori pista da un'altezza di circa otto metri. Pare che ci siano stati anche dei ritardi nei soccorsi perché il luogo dell'incidente sarebbe stato difficile da raggiungere.

Subito dopo il tragico decesso il parco è stato chiuso e ispezionato, ma per ora pare non ci sia alcun sospetto di condotta criminale per questo qualche giorno dopo è tornato operativo.Sebbene le montagne russe siano state ispezionate, il Klotti Park ha dichiarato che intende far controllare l'attrazione una seconda volta per assicurarsi che sia completamente funzionante e sicura per i visitatori.

Intanto la polizia sta sentendo i testimoni del drammatico incicente e sta aspettando i risultati dell'autopsia sul corpo della donna per capire cosa possa essere accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA