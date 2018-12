STRAGE IN DISCOTECA A CORINALDO, LA DINAMICA DEI FATTI

STRAGE IN DISCOTECA A CORINALDO, IL VIDEO

Strage in una. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella"Lanterna azzurra" a Madonna delIl panico sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, dall'uso di uno spray urticante. Le vittime sono cinque giovanissimi (due ragazzi e tra ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per accompagnare la figlia. Due ragazze erano del 2004 e sono di Senigallia, un ragazzo del 2002 di Ancona, un ragazzo e una ragazza del 2003 di Fano, e una donna del '79 di Senigallia. Questi i loro nomi:, 14 anni, di Senigallia;, 16 anni, di Senigallia;, 15 anni, di Fano;, 15 anni, di Frontone;, 14 anni, di Senigallia; e, 39 anni, di SenigalliaÈ quanto si apprende da fonti investigative.La dinamica della strage ricorda sinistramente quanto accaduto a Torino davanti al maxischermo durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, quando l'uso dello spay urticante, usato per tentare una rapina, scatenò un fuggi fuggi che provocò oltre 1500 feriti.Nel locale, molto grande, c'era almeno un migliaio di persone, arrivate per ascoltare un concerto di, trapper popolare tra i giovanissimi. E molti giovani sono, oltre alle vittime, anche i feriti, almeno cento. Su entrambi i sanitari hanno riscontrato lesioni e traumi da schiacciamento. Il panico si è diffuso tra mezzanotte e l'una, prima dell'inizio del concerto. Alcuni dei feriti ricoverati all'ospedale di Torrette hanno raccontato di avere sentito un odore acre e di essersi precipitati verso una delle. Ma il ministro dell'interno Matteo Salvini ha poi smentito questa ipotesi.IL VIDEO CHOC: IL MOMENTO DEL CROLLOAlcuni buttafuori gli avrebbero detto di tornare verso l'interno del locale, ma a quel punto la calca si sarebbe deviata di lato. Il locale, secondo una prima ricostruzione, ha 3 uscite di sicurezza: una di queste dà su un ponticello che attraversa un piccolo fossato e collega la discoteca al piazzale del parcheggio. La tragedia è avvenuta in quel punto: quando i ragazzi sono usciti di corsa dal locale, decine di loro si sono accalcati per passare sul ponticello fino a quando una balaustra ha ceduto. I primi ragazzi sono così finiti nel fossato, un metro sotto il ponticello, e sono stati schiacciati da tutti gli altri.Sul posto sono intervenuti, i carabinieri che conducono le indagini, il questore di AnconaOreste Capocasa, il comandante dei Vigili del fuoco Dino Poggiali e il comandante provinciale dei carabinieri Cristian Carrozza. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'evento e di scoprire chi potrebbe avere usato lo spray urticante, probabilmente senza considerare le possibili tragiche conseguenze del suo gesto.Gli investigatori stanno lavorando per accertare quanto persone erano presenti nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo durante il concerto di Sfera Ebbasta: l'ipotesi investigativa è che il numero dei presenti fosse superiore a quello consentito. E la conferma arriva dal comandante provinciale dei carabinieri Cristian Carrozza «Dai primi accertamenti abbiamo verificato che sono stati venduti dalla discoteca più biglietti di quanti il locale potesse contenere».A quato si apprende da fonti investigative una ragazza presente nella discoteca ha ripreso con il telefonino i momenti fondamentali della tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Il video sarebbe già stato acquisito dai carabinieri.Iniziano ad arrivare le prime reazioni alla strage della discoteca. Tra i primi ad intervenire Matteo Salvini. Il vice premier ha espresso il suo cordoglio e ha anticipato che nel corso della manifestazione della Lega a Roma si osseverà un minuto di silenzio. «Non si può morire così a quindici anni, un pensiero e una preghiera per i sei morti di stanotte nelle Marche, e una speranza per i tredici feriti gravi ancora ricoverati. E un impegno: trovare i responsabili di queste sei vite spezzate, chi per cattiveria, stupidità o avidità ha trasformato una serata di festa in una tragedia. Oggi alle 11 in Piazza del Popolo un minuto di silenzio per ricordare questi ragazzi».Anche l'ex segretario del Pd Matteo Renzi ha espresso il suo dolore per quanto accaduto con un tweet: «Le notizie che arrivano da #Ancona creano un dolore enorme. Sono sconvolto come tutti gli italiani. Per adesso solo preghiere e un abbraccio alle famiglie e agli amici delle vittime»Intanto alla Camera dei deputati riunita per il voto finale della legge di Bilancio, è stato dedicato un minuto di silenzio alle vittime della discotecadi Ancona. Tutti gli esponenti dei gruppi parlamentari hanno espresso vicinanza ai familiari delle 6 vittime e hanno rivolto un augurio di pronta guarigione ai feriti. Subito dopo, il presidente di turno Ettore Rosato (Pd) ha sospeso la seduta per qualche minuto