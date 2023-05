Ragazzina minorenne dispersa mentre fa rafting: è caduta dal gommone nelle acque del fiume. Ricerche in corso

Giallo in Calabria dove una ragazza risulta dispersa mentre faceva rafting a Laino Borgo, in provincia di Cosenza: la giovane sarebbe caduta dal gommone nelle acque del fiume Lao, a causa delle acque ingrossate. Altri tre ragazzi, finiti in acqua anche loro, sono stati recuperati.

Ragazza dispersa mentre faceva rafting

Sul posto, per le ricerche, il personale del Nucleo speleo alpino fluviale e i vigili del fuoco. Il gruppo di ragazzi, in tutto una quarantina, hanno tra i 16 e i 17 anni, I giovani, al momento, sono tutti in sicurezza in una zona impervia e saranno evacuati tramite un sentiero.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 18:19

