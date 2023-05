Incidente a San Giuseppe Vesuviano, Giovanna Ragosta si ribalta con l'auto e muore: aveva 27 anni. Il video choc ripreso dalle telecamere di sicurezza

di Francesco Gravetti

Si chiamava Giovanna Ragosta, per tutti Gioia, ed aveva 27 anni la ragazza morta ieri in un incidente stradale avvenuto a San Giuseppe Vesuviano, in via Zabatta, ai confini con Terzigno.

Per cause ancora da accertare, la donna ha perso improvvisamente il controllo della sua vettura ed ha finito la sua corsa nello spazio antistante un’abitazione, dopo aver divelto un cancello.

Il video choc

Da un video di una telecamera di un impianto privato, che ha fatto il giro sui social, si può vedere la terribile sequenza dello schianto: Gioia Ragosta viene sbalzata fuori dalla macchina dopo l’urto e, presumibilmente, muore sul colpo.

Sul posto, gli agenti del commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano, coordinati dal primo dirigente Maria Antonietta Ferrara, per le indagini del caso

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 08:17

