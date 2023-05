Sheena Lossetto travolta e uccisa a Roma da un poliziotto durante un inseguimento, aveva 14 anni. L'agente a processo

di Mario Landi

La velocità, l'inseguimento a Roma e la morte di una 14enne. È stato rinviato a giudizio nella Capitale il poliziotto che durante un inseguimento, l'1 marzo del 2021, provocò un incidente, in via di Salone, periferia est della Capitale, in cui morì Sheena Lossetto. Il poliziotto, accusato di omicidio stradale e lesioni, era impegnato in un inseguimento di una vettura con a bordo due presunti rapinatori, quando in prossimità di una curva la pattuglia della stradale perse il controllo e si scontrò frontalmente con la macchina su cui si trovava la vittima con la famiglia.

Nello scontro rimasero feriti i familiari della 14enne

Nello scontro i familiari della 14enne rimasero feriti e riportarono lesioni. L'auto dei rapinatori venne poi rinvenuta abbandonata sull'A24. Oggi il gup di Roma ha mandato a processo l'agente, difeso dall'avvocato Federica Casale, fissando l'udienza per il 18 marzo 2025 davanti al giudice monocratico.

