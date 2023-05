Giulia Tramontano (incinta di 7 mesi) scomparsa a Milano: l'ultimo sms, la lite col fidanzato e la scoperta del tradimento

di Redazione web

Giulia Tramontano è scomparsa nel nulla sabato da Senago, nel Milanese, senza un apparente motivo. La giovane, 29 anni, è incinta di sette mesi. Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. Di professione agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma vive da cinque anni a Senago con il fidanzato che si sarebbe rivolto ai carabinieri di Senago per denunciarne la scomparsa. Sui social è comparsa la sua descrizione: capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Chiunque abbia sue notizie può contattare le forze dell'ordine al 112 oppure l'Associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931 che è stata contattata dai famigliari.

Giulia Tramontano, il cellulare spento

Il cellulare di Giulia Tramontano risulta spento. La ragazza non possiede un'auto ed è quindi probabile che se ne sia andata di casa a piedi anche se i famigliari non si spiegano un allontanamento volontario. Le ricerche, dopo la denuncia del fidanzato, proseguono. Giulia avrebbe con sé il passaporto mentre altri documenti d'identità sarebbero stati trovati in casa.

L'ultimo sms e il tradimento

Secondo quanto raccontato dal cugino della giovane a Fanpage, l'ultimo contatto con la madresarebbe avvenuto intorno alle 21.50 della sera della scomparsa. «Giulia era molto scossa, a quanto pare aveva scoperto di una relazione parallela del fidanzato».

L'appello

«È al settimo mese di gravidanza. Non può essere svanita nel nulla da Sabato. Potrebbe trovarsi in difficoltà. Per favore massima condivisione», scrive su Facebook l'associazione Penelope che si occupa di persone scomparse.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA