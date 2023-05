Giulia scomparsa a Milano, la 29enne è incinta di 7 mesi. L'appello dei familiari: «Aiutateci a trovarla, non sarebbe mai fuggita»

di Redazione Web

Giulia Tramontano è scomparsa da due giorni. La 29enne, di Senago paese della provincia di Milano, è stata vista per l'ultima volta nella serata di sabato e da quel momento nessuno ha più sue notizie. La donna è incinta, al settimo mese, e, secondo le primissime ricostruizioni, avrebbe portato via di casa soldi e passaporto.

Giulia scomparsa da due giorni: l'appello dei familiari

Ma nonostante le prove farebbero ipotizzare a una fuga, i familiari sono convinti che non si tratti di un allontanamento volontario. Giulia non dispone di un mezzo di trasporto proprio. Il suo cellulare risulta spento. A dare l’allarme è l’associazione Penolope, che si occupa di aiutare le famiglie a ritrovare i propri affetti.

L'allarme social

La 29enne è descritta come una donna di 1,68 metri di altezza, pesa circa 68 kg e ha lunghi capelli chiari.

E sui social i genitori e i conoscenti hanno dato il via a una catena di solidarietà per condividere la foto della giovane, per trovare qualcuno che possa avere sue notizie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 19:47

