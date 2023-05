Milano, ritrovata in stato confusionale la 27enne designer americana che ha denunciato uno stupro al Parco di Trenno

di Redazione web

La designer americana di 27 anni che venerdì scorso, il 26 maggio, aveva detto di essere stata violentata al parco di Trenno a Milano e una volta portata in ospedale era sparita senza farsi visitare, è stata rintracciata.

Lo hanno reso noto i carabinieri. La donna è stata trovata in zona Porta Genova, dopo che alcuni passanti l'avevano notata mentre si aggirava per strada in stato confusionale. La ragazza ventisettenne è stata portata alla clinica Mangiagalli per accertamenti

Il racconto della violenza

La 27enne, venerdì pomeriggio, era stata notata da un passante mentre camminava vicino al Parco di Trenno scalza e con i vestiti fuori posto.

Ritrovata domenica a mezzanotte in zona Porta Genova

Domenica attorno a mezzanotte vagava in forte stato confusionale in via Gaudenzio Ferrari, traversa di corso Genova, parlando a vanvera e gettandosi in mezzo alla strada. Alcuni passanti l'hanno segnalata alle forze dell'ordine: la donna, che ha fatto cenno ad un episodio di violenza sessuale senza saper fornire alcun tipo di indicazione circostanziata e che non riporta segni di violenza, è stata identificata e portata alla clinica Mangiagalli.

