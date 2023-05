Anica trovata morta nel Piave a 31 anni. «È stata uccisa e gettata nel fiume»

di Redazione web

La Procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione alla morte di Anica Panfile, una 31enne il cui corpo è stato trovato domenica scorsa sul greto del Piave, a Spresiano, incagliato in pochi centimetri d'acqua.

La prima ipotesi era quella del suicidio

La prima ipotesi era quella di un suicidio. A ritrovare il corpo senza vita di Anica, in un'ansa del Piave, al di sotto di un viadotto, è stato un pescatore. L'ipotesi del gesto volontario, e quindi che la giovane si sia lasciata cadere nel fiume, è apparsa fin da subito molto nebulosa. Se lo avesse fatto, avrebbe dovuto percorre a piedi una tratta dell'autostrada fino al punto in cui si sarebbe gettata. E, soprattutto, le telecamere di sorveglianza l'avrebbero sicuramente ripresa.

Dichiara zero e vive in una villa di 200 mq: confiscati immobile, auto e moto d'epoca

Sul corpo di Anica «numerose lesioni contusive»

Sul corpo di Anica, riporta il Corriere.it, sono state evidenziate "numerose lesioni contusive", specie alla testa e al volto, che "vanno considerate la causa del decesso".

Le ricerche partite dopo la denuncia di scomparsa fatta dal compagno

Le ricerche di Anica erano partite il giorno precedente il ritrovamento, quando il compagno ne aveva denunciato la scomparsa. L'esame autoptico avrebbe svelato che la 31enne però era deceduta quando è stata portata sul greto del fiume. I magistrati avrebbero già ascoltato alcune persone, tra cui il convivente. Non vi sono al momento indagati.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 19:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA