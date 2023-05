Scuolabus finisce fuori strada, a bordo 20 bambini: ci sono feriti. Estratto l'autista che era rimasto incastrato

di Redazione web

Paura per 20 bambini, rimasti coinvolti in un incidente con lo scuolabus. Questa mattina il mezzo è uscito di strada a Pontremoli, in provincia di Massa Carrara.

Incidente a San Giuseppe Vesuviano, Giovanna Ragosta si ribalta con l'auto e muore: aveva 27 anni. Il video choc ripreso dalle telecamere di sicurezza

Perugia, 20enne americano precipita da un tetto e muore. «È caduto mentre entrava dalla finestra»

Secondo le prime informazioni a bordo c'erano una ventina di bambini e ci sarebbero dei feriti.

I soccorsi

Dei 20 passeggeri del bus uscito fuori strada in provincia di Massa Carrara, in località Tecchia Rossa, tra Pontremoli e Zeri, 19 sono già tutti fuori dal veicolo. L'autista, rimasto inizialmente incastrato, è stato estratto per ultimo. Tra i 19 alcuni avrebbero contusioni. E quanto si apprende da soccorritori. Sul posto, oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco, inviati anche 2 elicotteri dei pompieri e l'elisoccorso.

Autolinee toscane, l'azienda di trasporti proprietaria del bus, ha precisato che è un mezzo della linea extraurbana che serve anche studenti delle scuole della zona.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA