Autobus con lavoratori marocchini si ribalta, un morto e 25 feriti. L'incidente choc scatena le polemiche

Un autobus che trasportava lavoratori stagionali marocchini si è ribaltato nel sud della Spagna: una donna è morta e 25 sono rimaste ferite, sette delle quali in modo molto grave. L'incidente è avvenuto poco prima dell'alba su una strada a circa 50 chilometri dalla città andalusa di Huelva.

Il veicolo trasportava un totale di 34 lavoratori agricoli marocchini. «Una donna è morta e altre 25 persone sono rimaste ferite», hanno dichiarato i servizi di soccorso sul sito web del governo regionale.

▶️ Desde el Ayuntamiento de #SanJuandelPuerto mostramos nuestro pesar y condolencias por la víctima mortal del accidente producido a las 6:25 horas de hoy en la rotonda de salida de Almonte.



pic.twitter.com/pZB1TdNAdg — Ayto. San Juan Pto. (@AytoSanJuan) May 1, 2023

Non si sa ancora cosa abbia causato la tragedia in una regione famosa per la sua grande industria agroalimentare. Il ministro del Lavoro spagnolo Yolanda Diaz ha espresso «le sue condoglianze e il suo profondo cordoglio ai lavoratori che hanno subito questo gravissimo incidente».

«La precarietà uccide»

«Molti di questi incidenti sono prevenibili», è il grido di protesta che si alza dai sindacati spagnoli. «La precarietà uccide», ha dichiarato il segretario generale dell'UGT andalusa. Secondo i gruppi in difesa dei diritti dei lavoratori, è importante che le imprese, le pubbliche amministrazioni e i lavoratori lavorino con contratti forti e a lunga durata per far sì che tragedie del genere siano evitate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Maggio 2023, 14:47

