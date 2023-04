Autista dello scuolabus sviene al volante, studente di seconda media si mette alla guida e salva 66 ragazzini VIDEO

di Redazione web

L'autista dello scuolabus che stava riportando a casa dopo le lezioni 66 studenti ha avuto un malore improvviso alla guida e ha perso conoscenza. Quella che poteva finire in tragedia si è trasformata in una storia a lieto fine grazie al sangue freddo di uno dei giovani passeggeri, uno studente di seconda media, che si è messo alla guida del mezzo ed è riuscito ad accostare e frenare, mettendo tutti in salvo.

Lo studente eroe

L'episodio è accaduto mercoledì vicino Detroit, in Michigan. Le lezioni alla Carter Middle School erano appena terminate e gli studenti erano a bordo dello scuolabus pronti a tornare a casa. Improvvisamente il conducente ha accusato un malore, e uno dei giovani passeggeri lo ha notato: si tratta di Dillon Reeves, 13 anni, che non ha esitato a sostituirsi all'autista e fermare il mezzo. Poi ha chiamato i soccorsi. Per il suo gesto eroico Dillon è stato elogiato pubblicamente dal consigliere comunale di Warren Jonathan Lafferty, che ha condiviso un messaggio su Facebook: «Questo giovane è entrato in azione quando il suo autista di scuolabus ha avuto un'emergenza medica, fermando l'autobus ed evitando quello che avrebbe potuto essere un incidente molto tragico», ha scritto Lafferty. «Siamo molto orgogliosi di te per le tue azioni eroiche!».

Il video del malore alla guida

I filmati di sorveglianza hanno mostrato l'autista che avvisava gli altri tramite la sua radio che si sentiva "stordito" e stava per accostare. Prima di riuscire a fermarsi, però, ha iniziato a tremare per poi accasciarsi sul volante. Per diversi secondi l'autobus ha proseguito lentamente dritto fino a quando Reeves si è precipitato davanti per prendere il controllo. Il coraggioso studente ha trovato rapidamente il pedale del freno e ha parcheggiato l'autobus e avvisato i compagni di chiamare i soccorsi.

