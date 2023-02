Bimba di 9 anni picchiata sullo scuolabus: il video choc del pestaggio

Una violenza inaudita nei confronti di una bambina di soli 9 anni. Due ragazzini hanno pestato la bimba all'interno di uno scuolabus di Homestead, in Florida. Un pestaggio a tutti gli effetti che i compagni di classe hanno filmato e il video, finito sui social e diventato subito virale, è costato una citazione in giudizio per i due protagonisti dell'aggressione.

Le immagini forti

Il breve filmato è stato pubblicato sui social network dagli alunni della Coconut Palm K-8 Academy, diventando virale in poche ore. A scatenare la violenta aggressione sarebbe stata una lite nata per i posti occupati sullo scuolabus. Un tipico litigio tra bambini che è sfociato in una scarica di pugni in testa per la giovane vittima. Nelle immagini, infatti, si vede come la bambina cerchi di proteggersi dalle percosse chinandosi su se stessa e cercando di deviare i colpi con una mano. Ma la scarica di colpi subiti è davvero infinita e, soprattutto, gran parte dell'aggressione avviene da parte di uno studente molto più grande di lei. Immagini forti che hanno subito indignato il mondo del web e che hanno la madre della piccola a scoprire quanto accaduto.

La denuncia della madre

A colpire particolarmente è il fatto che nessuno sia intervenuto per difendere la vittima. Secondo quanto dichiarato dalla madre della bambina, nessuno studente che ha assistito alla scena ha preso le difese della bimba e nemmeno i due adulti presenti all'interno del bus hanno fatto niente. La donna ha sporto denuncia nei confronti della scuola e dei due ragazzini che hanno aggredito la figlia. «Ho saputo cos'era successo guardando il video dell'aggressione - ha spiegato la madre della vittima -. Uno dei due ragazzini che hanno picchiato mia figlia era più grande di lei e nonostante tutto, i due adulti presenti sullo scuolabus non lo hanno fermato. I miei figli hanno già avuto problemi legati al bullismo a scuola e sull'autobus, ma nonostante le denunce nulla è cambiato. Ho parlato più volte con il preside dell'istituto, ma anche questo non è servito a nulla».

«Questa violenza deve finire»

«Su quell'autobus vi erano l'autista e il suo assistente, due persone che si prendono cura dei nostri figli ogni giorno - continua la donna ai media locali -. Questo è il loro lavoro, sono tenuti ad intervenire quando assistono ad episodi del genere. Non ho intenzione di incriminare altri bambini, ma voglio assicurarmi che tutto ciò non capiti ad altri. Questa violenza deve finire, i genitori devono fare di più e anche lo staff scolastico deve essere più responsabile».

