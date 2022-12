Da vittima dei bulli a star (ricca) di Hollywood: l'incredibile storia di Quaden Bayles

Quaden Bayles è un ragazzo australiano di 12 anni affetto da nanismo. E, nonostante la sua giovane età, ha già sofferto molto a causa delle violenze ricevute dai bulli. Soltanto due anni fa, Quaden è stato vittima di un bullismo psicologico e fisico che lo aveva portato al tentativo di suicidio. Ma la vita per lui aveva tutt'altro programma e adesso appare raggiante e felice nella sua vita fatta di lusso e felicità.

Star di Hollywood

A soli 12 anni, Quaden ha festeggiato il suo compleanno mercoledì 14 dicembre e sui social network si mostra finalmente sorridente. Dopo aver pensato alla morte per le violenze subite, adesso si gode la sua nuova vita da star a Hollywood, con una carriera sempre più in rampa di lancio che lo ha portato a essere molto popolare anche sui social. Oltre a esser diventato un attore, infatti, Quaden è sempre più un influencer di successo con migliaia e migliaia di seguaci su Instagram e TikTok. Quaden Bayles è riuscito a trasformare la sua sfortuna in una vera e propria risorsa e deve tutto a sua madre.

Video denuncia

Yarraka Bayles, madre di Quaden, infatti, nel 2020 pubblicò un video straziante in cui il suo piccolo piangeva disperato dopo essere stato vittima della cattiveria dei bulli. La sua crisi di pianto fece il giro del mondo perché Quaden non era la prima volta che veniva preso di mira e arrivò a minacciare il suicidio, a sperare nella morte, pur di non essere più preso in giro. «Voglio solo pugnalarmi al cuore... voglio che qualcuno mi uccida», diceva piangendo disperato. Ma adesso tutto è cambiato, anche grazie a quel video che commosse il web e che è giunto fino a Hollywood, dove hanno subito capito le potenzialità del piccolo. «Non riesco a credere che il mio bambino abbia 12 anni e andrà al liceo il mese prossimo», ha raccontato la signora Bayles dopo i festeggiamenti per il suo compleanno. Le crisi di pianto e le sofferenze sembrano solo un lontano ricordo e finalmente Quaden è felice.

La rinascita

Da quel momento, infatti, dopo che quel video di denuncia fu visto da più di tre milioni di persone, in tanti si sono prodigati per tornare a vedere sorridere il piccolo Quaden. Fin da subito partì una raccolta fondi online dal titolo: «Mandiamo un bambino meraviglioso a Disneyland», organizzata dal comico statunitense Brad Williams, anch'egli affetto da nanismo. Ma, in quell'occasione, la famiglia del piccolo sorprese tutti i fan rifiutando il viaggio e preferendo usare i soldi raccolti per fare beneficenza e aiutare a combattere i suicidi e il nanismo. In quell'occasione furono raccolti più di 400mila euro che la famiglia di Quaden utilizzò investendo nella ricerca e impegnandosi nella lotta al bullismo. Ma quell'episodio nato come un ultimo tentativo disperato di salvare il figlio, fu in realtà la rinascita di Quaden.

La sua popolarità

Nel 2020 Google ha annunciato che Quaden Bayles è stato il bambino di tendenza dell'anno, scatenando la sua popolarità e facendolo diventare un vero e proprio influencer. Adesso guadagna migliaia di dollari con i suoi post sponsorizzati sui scoial, ma non finiesce qui. Perché tante celebrità fanno la fila per supportare il piccolo Quaden. Tra i più famosi spiccano Hugh Jackman, Cardi B, e il leggendario regista George Miller, che ha annunciato di volerlo per l'ultimo film della saga Mad Max. Una notizia che lo ha lanciato anche nel mondo del cinema e che potrebbe ben presto farlo diventare una star di Hollywood a tutti gli effetti.



