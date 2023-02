Pullman devastato dagli studenti dopo la scuola a Varese: denuncia social

di Redazione web

Il pullman di linea degli studenti devastato all’uscita da scuola, è successo a Varese. Un episodio choc, denunciato sui social dalla stessa società di trasporto pubblico locale che ha pubblicato tutte le foto del mezzo devastato: sedili divelti, danni alle componenti di plastica del bus e imbottiture tagliate: “Questa è l’educazione dei ragazzi?” scrive la società su Facebook.

Autolinee Varesine ha denunciato l'episodio su Facebook

«Di rientro da una corsa dedicata ad una scuola superiore, sulla quale erano presenti quasi esclusivamente studenti delle classi prime, troviamo questa magnifica situazione: evidentemente, per alcuni ragazzi i concetti di civiltà e di educazione sono opzionali. Abbiamo già preso contatto col Dirigente dell'istituto in questione per le azioni del caso».

